Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило во время ответного матча Кубка УЕФА-2008 с «Вильярреалом».

— С каким настроем ехали в Испанию?

— Один мяч — хорошее преимущество, была задача поймать соперника на контратаке, потому что после этого испанцам пришлось бы забивать уже три мяча. Выездной гол был очень кстати. Но что началось потом... Никто не мог понять. Я недавно пересматривал все эти матчи, смотрю — а я вроде ничего был тогда! И прыгал, и отбивал. Но могу сказать, что в пропущенных мячах можно было получше сыграть.

— В какой-то момент вы уже поймали кураж?

— Пошла череда удалений, мы даже мяч не могли выбить на чужую половину поля. У «Вильярреала» и в первом тайме были моменты, а тут уж тем более. У нас была задача просто отстоять преимущество. Нас мало, но мы в тельняшках, как говорится. Отбивались из последних сил. Если бы матч длился на 10-15 минут дольше, то соперник бы додавил.

— Что почувствовали в Испании, когда судья наконец-то свистнул?

— На самом деле, были в карьере и более драматичные матчи. И в Порту, и со сборной в 2003-м с Уэльсом. Здесь ждал, но игра была интересная. Мне нравится, когда у меня есть работа. Все понимали, что даже если не пройдешь дальше, никто не обвинит в такой ситуации. Да, была радость от свистка, но с каким-то нетерпением не ждали. Просто удовольствие, что прошли дальше.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА-2008 между «Вильярреалом» и «Зенитом». Начало трансляции в 20:00.

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