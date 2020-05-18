День победы. Триумф ЦСКА в Кубке УЕФА

18 мая 2005 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне прошел финальный матч Кубка УЕФА. В решающем матче встретились португальский «Спортинг» и российский ЦСКА.

Первый тайм остался за «Спортингом». Команда Жозе Пезейру начала очень мощно, подала три подряд угловых. В конце концов, преимущество хозяев вылилось в забитый гол: на 29-й минуте полузащитник Рожериу здорово пробил из-за штрафной.

Во втором тайме ЦСКА как будто превратился в другую команду. Ключевой эпизод — ответный гол на 57-й минуте. Даниэл Карвалью навесил со штрафного, а Алексей Березуцкий забил со «второго этажа».

На 65-й минуте нынешний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков забил второй мяч. Тот же Карвалью здорово ушел от двоих и выдал классную разрезающую передачу на ход Жиркову, который переиграл вратаря.

В концовке встречи Карвалью, который был признан лучшим игроком по итогам встречи, сделал хет-трик из голевых передач. Быстрый контрвыпад армейцев завершился тем, что бразилец ушел от соперника и выкатил мяч Вагнеру Лаву, который поражал уже пустые ворота.

«Армейцы» завоевали первый в истории российского футбола международный трофей.

Европоход ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Как это было