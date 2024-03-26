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Сегодня, 02:16

«Ювентус» является главным претендентом на полузащитника «Болоньи» Фергюсона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ювентус» является главным претендентом в борьбе за полузащитника «Болоньи» Льюиса Фергюсона, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб провел успешный раунд переговоров с представителями 24-летнего шотландца. «Болонья» рассчитывает выручить за футболиста 25 миллионов евро.

Помимо «Ювентуса», хавбеком интересуется «Наполи».

Льюис Фергюсон выступает за «Болонью» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
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