"Ювентус" решил оставить Демирала в команде

"Ювентус" отказался от намерения продать защитника Мериха Демирала, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что "Юве" отказался отпустить игрока в "Зенит".

До этого была информация, что "старая синьора" готова продать игрока за 40 миллионов евро. Он перешел за "Сассуоло" за 18 миллионов. Теперь же ряд источников указывает, что клуб изменил мнение и хочет сохранить игрока. Кроме "Зенита", им также интересовались "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Атлетико".

Первую половину сезона-2018/19 21-летний турецкий защитник провел на правах аренды в "Аланьяспоре", где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в "Сассуоло" и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.

Портал transfermarkt.de оценивает Демирала в 15 миллионов евро.

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