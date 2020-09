«Вест Бромвич» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником «Уигана» Седриком Кипре. Соглашение с 23-летним ивуарийцем рассчитано на четыре года.

В прошлом сезоне в чемпионшипе футболист провел 36 матчей и забил 2 мяча.

We're delighted to welcome defender Cedric Kipr? to The Hawthorns on a four-year contract ?? pic.twitter.com/BLIPR6HwiE