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«Вальядолид» может арендовать Рейниера у «Реала»

13:35
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Полузащитник «Реала» Рейниер может быть отдан в аренду, сообщает Cope.

По сведениям источника, 18-летним бразильцем интересуется «Вальядолид». Сам игрок отклонил несколько предложений от клубов ла лиги, однако вариант с «Вальядолидом» подходит хавбеку — в частности тем, что клубом владеет экс-форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

Рейниер перешел в «Реал» в январе 2020 года. За «Кастилью» игрок провел 3 матча и забил два гола.

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