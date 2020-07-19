«Вальядолид» может арендовать Рейниера у «Реала»

Полузащитник «Реала» Рейниер может быть отдан в аренду, сообщает Cope.

По сведениям источника, 18-летним бразильцем интересуется «Вальядолид». Сам игрок отклонил несколько предложений от клубов ла лиги, однако вариант с «Вальядолидом» подходит хавбеку — в частности тем, что клубом владеет экс-форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

Рейниер перешел в «Реал» в январе 2020 года. За «Кастилью» игрок провел 3 матча и забил два гола.