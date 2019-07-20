У Зидана есть план по трансферу Погба в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что у испанского клуба есть план по переходу в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

– "Реал" знает, чего хочет. До 31 августа еще многое может произойти, – цитирует Зидана As. – Но не могу вдаваться в подробности. В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.

Мадридцы уже многие недели пытаются приобрести купить 26-летнего хавбека, однако не готовы заплатить около 200 миллионов евро, которые хотел бы получить за игрока "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2021 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 100 миллионов евро.