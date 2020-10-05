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«Тоттенхэм» и «Эвертон» поборются за Ромеро

16:54
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Эвертон» и «Тоттенхэм» до закрытия трансферного окна пытаются закрыть вратарский вопрос, и 33-летний аргентинец выглядит идеальным кандидатом. На данный момент оба клуба рассматривают вариант аренды, хотя манкунианцы не против распрощаться с голкипером.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.

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