«Тоттенхэм» и «Эвертон» поборются за Ромеро
16:54
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает The Telegraph.
По данным источника, «Эвертон» и «Тоттенхэм» до закрытия трансферного окна пытаются закрыть вратарский вопрос, и 33-летний аргентинец выглядит идеальным кандидатом. На данный момент оба клуба рассматривают вариант аренды, хотя манкунианцы не против распрощаться с голкипером.
В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.