СМИ: "Реал" может отказаться от покупки Менди из "Лиона"

"Реал" может приостановить переговоры о переходе защитника Ферлана Менди​, который принадлежит "Лиону", утверждает The Sun. По информации СМИ, мадридцы обеспокоены физическим состоянием 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что "сливочные" готовы заплатить 48 миллионов евро "Лиону" за футболиста.

Планируется, что Менди пройдет дополнительное медицинское обследование, на котором станет ясно, есть ли у футболиста проблемы с бедром. Врачи "Реала" будут лично присутствовать на этом мероприятии во Франции.

В прошедшем сезоне Менди провел 44 матча за "Лион", забил три гола и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 30 миллионов евро.

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