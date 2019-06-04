СМИ: "Реал" заплатит "Лиону" за Менди 48 миллионов евро

Защитник "Лиона" Ферлан Менди близок к переходу в "Реал", он проходит медицинский осмотр. По информации RMC, сумма трансфера составит 48 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне-2018/19 23-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Ранее "Реал" объявил о приобретении нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича. По информации Transfermarkt, "Реал" выплатил немецкому клубу 60 миллионов евро.

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