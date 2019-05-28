СМИ: Коларов может перейти в "Црвену Звезду"

Защитник "Ромы" Александр Коларов может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, на 33-летнего серба претендует "Црвена Звезда".

Коларов окончательно примет решение о своем будущем после того, как "Рома" назначит нового главного тренера. Его контракт с римлянами истекает в июне 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Напомним, Коларов является воспитанником "Црвены Звезды", однако он никогда не играл за взрослую команду.

В минувшем сезоне Коларов провел 43 матча за "Рому", забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Все о трансферах - здесь