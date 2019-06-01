СМИ: "Интер" и "Ювентус" вновь обсуждают обмен Икарди на Дибалу

"Ювентус" и "Интер" возобновили переговоры об обмене нападающего Пауло Дибалы на форварда Мауро Икарди, утверждает Goal.com. Ранее сообщалось, что клубы уже вели переговоры о сделке.

По информации СМИ, футболисты хотят сменить обстановку, поэтому попросили своих представителей заняться переговорами об обмене. Дибала заинтересован в переходе в "Интер", потому что команду возглавил Антонио Конте, а Икарди испытывает проблемы с болельщиками и руководством столичной команды.

Контракт Дибалы с "бьянконери" действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает 25-летнего аргентинца в 100 миллионов евро.

Контракт Икарди с "Интером" истекает в конце июня 2020-го. Стоимость 26-летнего аргентинца составляет 90 миллионов евро по сведениям портала transfermarkt.de.

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