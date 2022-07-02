«Рома» поборется с «Наполи» за Сольбаккена из «Буде-Глимта»

Вингер «Буде-Глимт» Ола Сольбаккен может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего норвежца претендует «Наполи». Также за игрока готова побороться «Рома».

В минувшем сезоне Сольбаккен провел 15 матчей в Лиге конференций, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Также одноклубник россиянина Никиты Хайкина забил 6 голов и сделал 6 ассистов в минувшем сезоне чемпионата Норвегии.