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Сегодня, 07:48

«Рома» поборется с «Наполи» за Сольбаккена из «Буде-Глимта»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Буде-Глимт» Ола Сольбаккен может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего норвежца претендует «Наполи». Также за игрока готова побороться «Рома».

В минувшем сезоне Сольбаккен провел 15 матчей в Лиге конференций, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Также одноклубник россиянина Никиты Хайкина забил 6 голов и сделал 6 ассистов в минувшем сезоне чемпионата Норвегии.

ФК Буде-Глимт
ФК Наполи
ФК Рома
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