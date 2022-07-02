Калинич свободным агентом подписал контракт с «Хайдуком»

Вратарь Ловре Калинич подписал контракт с «Хайдуком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним хорватом рассчитано до лета 2025 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Калинич был арендован «Хайдуком» у «Астон Виллы» в январе 2021 года. По окончании сезона бирмингемцы не стали продлевать контракт с голкипером. На счету Калинича в сезоне-2021/22 35 матчей, в которых он пропустил 31 мяч и 16 раз сыграл на ноль.