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Сегодня, 07:31

Калинич свободным агентом подписал контракт с «Хайдуком»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ловре Калинич.
Фото ФК «Хайдук»

Вратарь Ловре Калинич подписал контракт с «Хайдуком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним хорватом рассчитано до лета 2025 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Калинич был арендован «Хайдуком» у «Астон Виллы» в январе 2021 года. По окончании сезона бирмингемцы не стали продлевать контракт с голкипером. На счету Калинича в сезоне-2021/22 35 матчей, в которых он пропустил 31 мяч и 16 раз сыграл на ноль.

Ловре Калинич
ФК Астон Вилла
ФК Хайдук
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