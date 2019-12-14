«ПСЖ» хочет выкупить Икарди у «Интера» за 70 миллионов

«ПСЖ» ведет переговоры по выкупу нападающего Мауро Икарди, сообщает Tuttosport. Правами на форварда владеет «Интер», он выступает в парижском клубе на правах аренды.

«ПСЖ» планирует заплатить за трансфер Икарди в январе порядка 70 миллионов евро. По неофициальной информации, один из основных форвардов команды Эдинсон Кавани планирует уйти из «ПСЖ» в конце сезона.

В нынешнем сезоне Икарди провел 15 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.