«ПСЖ» хочет выкупить Икарди у «Интера» за 70 миллионов
11:50
«ПСЖ» ведет переговоры по выкупу нападающего Мауро Икарди, сообщает Tuttosport. Правами на форварда владеет «Интер», он выступает в парижском клубе на правах аренды.
«ПСЖ» планирует заплатить за трансфер Икарди в январе порядка 70 миллионов евро. По неофициальной информации, один из основных форвардов команды Эдинсон Кавани планирует уйти из «ПСЖ» в конце сезона.
В нынешнем сезоне Икарди провел 15 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.
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