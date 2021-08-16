Источник сообщил, что Флоренци перейдет в «Милан»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци станет игроком «Милана», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.