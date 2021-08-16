Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник сообщил, что Флоренци перейдет в «Милан»

22:20
Теги:

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци станет игроком «Милана», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает
Дзюба не будет вызван в сборную России
Чемпион из трущоб. В детстве будущего героя Токио-2020 травили, а теперь он — идол для своей страны
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд