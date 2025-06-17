Футбол
17 июня, 18:58

Отец Кузяева: «Мы остались довольны двумя годами во Франции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, подвел итоги выступления сына за «Гавр».

17 июня французский клуб объявил об уходе 32-летнего россиянина. Футболист покинул команду по истечении срока действия контракта.

«И Далер, и я остались довольны первыми двумя годами, проведенными во Франции», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Кузяев играл за «Гавр» с июля 2023 года. Хавбек провел за французский клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

