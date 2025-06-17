Отец Кузяева: «Мы остались довольны двумя годами во Франции»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, подвел итоги выступления сына за «Гавр».

17 июня французский клуб объявил об уходе 32-летнего россиянина. Футболист покинул команду по истечении срока действия контракта.

«И Далер, и я остались довольны первыми двумя годами, проведенными во Франции», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Кузяев играл за «Гавр» с июля 2023 года. Хавбек провел за французский клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.