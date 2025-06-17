Мойес одобрил трансфер Кайла Уокера в «Эвертон»

«Эвертон» ведет переговоры о переходе защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 35-летнего англичанина уже одобрил главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес. Сейчас стороны ведут переговоры.

Уокер провел вторую половину сезона-2024/25 в «Милане», за который он выступал на правах аренды. Защитник провел 16 матчей и не отличался результативными действиями. Футболист играет в «Манчестер Сити» с 2017 года.