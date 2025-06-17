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17 июня 2025, 08:56

Мойес одобрил трансфер Кайла Уокера в «Эвертон»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Эвертон» ведет переговоры о переходе защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 35-летнего англичанина уже одобрил главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес. Сейчас стороны ведут переговоры.

Уокер провел вторую половину сезона-2024/25 в «Милане», за который он выступал на правах аренды. Защитник провел 16 матчей и не отличался результативными действиями. Футболист играет в «Манчестер Сити» с 2017 года.

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Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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