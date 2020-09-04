Новичок «Челси» полузащитник Кай Хаверц прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за «Байер».

«Я очень счастлив и горд быть здесь, — цитирует немца официальный сайт клуба. — Сбылась моя мечта играть в таком большом клубе, как «Челси». С нетерпением жду встречи с игроками и тренерами. Да, я счастлив быть здесь!»

21-летний немец в прошедшем сезоне провел 45 матчей за «Байер» и забил 18 мячей при девяти голевых передачах.