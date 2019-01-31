Обмен: Силва отправился в аренду в "Монако", а Тилеманс - в "Лестер"

Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Монако" в "Лестер", где будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов.
"Монако" арендовало 29-летнего португальца до конца сезона-2018/2019.
– Очень счастлив присоединится к "Монако". С нетерпением жду встречи с одноклубниками. Сделаю все возможное, чтобы помочь клубу исправить ситуацию в турнирной таблице, – приводит слова Силвы пресс-служба монегасков.
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🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain portugais de Leicester Adrien Silva, en prêt jusqu’à la fin de la saison.– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 января 2019 г.
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📄➡ https://t.co/oHBil5mdO0#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/PXij9XSlgK
31 января 2019 г.