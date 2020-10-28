«МЮ» может предложить пятилетний контракт Хакану Чалханоглу

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport. «МЮ» готов предложить ему пятилетний контракт с повышением зарплаты в сравнении текущей.

Летом у Хакана Чалханоглу истекает контракт с «Миланом», в январе он сможет свободно вести переговоры с «МЮ».

В нынешнем сезоне 26-летний турок провел 8 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.