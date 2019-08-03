"Монако" отказался от покупки Андре Силвы

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров объявил, что клуб отказался от варианта с покупкой нападающего "Милана" Андре Силвы. Клубы не смогли договориться по сумме трансфера.

– Этот трансфер не произошел из-за финансовых разногласий между клубами. Дело не в травме, – цитирует AFP Петрова. – На данный момент нет переговоров. Мы изучаем другие варианты. Нужен второй нападающий в пару к Фалькао в схеме 4-4-2.

Преемник Криштиану может стать партнером Головина. "Монако" ведет переговоры по трансферу Андре Силвы