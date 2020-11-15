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Милик может перебраться в АПЛ

08:23
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может стать игроком «Эвертона», сообщает The Sun.

По данным источника, в услугах 26-летнего поляка лично заинтересован главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А Милик на поле еще не появлялся.

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