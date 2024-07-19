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Сегодня, 14:12

«Милан» объявил о переходе Мораты

Руслан Минаев
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Альваро Мората.
Фото Reuters

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перешел в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

31-летний испанец подписал соглашение сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В контракте прописана опция продления еще на один сезон.

Мората будет выступать под 7-м номером. Портал Transfermarkt оценил сумму перехода в 13 миллионов евро.

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В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Форвард стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
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