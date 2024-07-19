За что Морату не любят в Испании. Капитан чемпионов Европы снова бежит в Италию

Так и не подружился с болельщиками и прессой.

«Это нормально?» — такой вопрос недавно задала у себя в соцсетях жена Альваро Мораты Алиса Кампелло. Так она отреагировала на заголовок в издании El Confidencial, который звучал так: «Мората — капитан, за которого Испании стыдно».

На самом деле у Мораты давно очень напряженные отношения с медиа и фанатами. Где бы Альваро ни играл, он всегда становился предметом насмешек, споров и обсуждений. Теперь же в очередной раз бежит из Испании, хотя только что в роли капитана стал чемпионом Европы. Пренебрежение и даже ненависть к форварду на родине — уже давно мем, но почему так вышло?

Альваро Мората в «Реале». Фото Global Look Press

«Реал» и «Челси»

Мората как будто всегда был идеальной мишенью для критики. Хотя бы потому, что в Испании он поиграл аж за три мадридских клуба — «Атлетико», «Реал» и «Хетафе». Но только в «Королевском клубе» разглядели потенциал футболиста и дали ему дорогу в большой футбол.

Альваро начал делать заявку на попадание в список топ-форвардов после двухлетнего вояжа в «Ювентус». Вернувшись в Мадрид, он стал игроком подмены — но даже в такой роли сумел забить 15 голов за сезон. Многие надеялись, что именно Мората станет новым героем столичного клуба, но в «Реале» в то время начал выдавать полные обороты Бензема, а от «Челси» поступило щедрое предложение в 66 миллионов евро.

Большая история хейта начинается, кажется, именно с того момента. Мората никак не мог избежать параллелей с Фернандо Торресом — а как это сделать, если играешь едва ли не так же, как твой предшественник? Альваро достаточно забивал, но фанаты помнили только десятки промахов из выгодных позиций и запоротые выходы один на один.

Три года назад Мората признался, что был близок к тому, чтобы сломаться:

«У меня никогда не было депрессии и, я надеюсь, никогда не будет. Но я был близок к этому в «Челси». Если бы рядом со мной был профессионал, я думаю, что выступал бы лучше», — Альваро Мората.

Альваро Мората в «Челси». Фото Global Look Press

Болельщикам других команд Альваро тоже не понравился. На поле Мората и правда мог бесить — постоянно жаловался, нырял, спорил с судьями. Зимой 2018-го произошел вообще комичный случай — в кубковой игре с «Норвичем» футболист удалился, получив две желтые: одну — за симуляцию, вторую — за споры с арбитром. Наверное, представляете, как на это могли отреагировать фанаты.

В «Челси» Мората здорово начал и забил девять голов за первые 15 матчей. Но потом получил травму, продолжал играть через боль и так и не восстановился — к концу сезона добавил лишь еще два мяча.

Что еще хуже — из-за такого перформанса Морату даже не взяли на чемпионат мира в России.

«Я потерял веру в себя. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Я не чувствовал себя нужным ни клубу, ни фанатам. Я хорошо начал, но когда получаешь травму, уже ничего не сделать», — Альваро Мората.

Альваро Мората на Евро-2020. Фото Global Look Press

Евро-2020 и тонны ненависти

Мората всегда выдавал приличную статистику по отборам и перехватам, очень качественно действовал в прессинге и здорово цеплялся за мячи, но зрителям в глаза бросались только нереализованные моменты и игра на камеру. Идеальный козел отпущения, когда у команды что-то не получается. Не забил — значит, проиграли из-за него. Так было и в «Челси», и в национальной команде, где Мората регулярно выходил на поле во многом из-за отсутствия альтернатив (новых супербомбардиров уровня Вильи и Торреса не появилось до сих пор).

На Евро-2020 критика достигла каких-то огромных размеров. На самом деле этому есть много причин — повлиял даже сам Альваро.

Мората был вызван в сборную Испании, тогда как Яго Аспаса просто проигнорировали. Многие считают, что форвард «Сельты» был если не лучше, то как минимум не хуже Альваро и должен был хотя бы попасть в состав.

Еще удивительнее было то, что Мората стал основным нападающим сборной, хотя все ожидали, что ставка будет сделана на Жерара Морено. Испания сыграла вничью со Швецией в первом матче Евро-2020, а Альваро был одним из худших на поле. Затем Мората забил Польше (1:1), а в заключительном туре группового этапа не реализовал пенальти в игре со Словакией. И всем было плевать, что Испания победила 5:0 — форварда сборной болельщики просто уничтожали.

Морате свистели с трибун свои же болельщики. В ответ на все это в медиа была запущена... пиар-кампания. Да-да! В разных изданиях появились статьи, в которых разгневанных болельщиков называли идиотами, а Морату всячески хвалили. Говорят, что тут что-то подшаманил отец Альваро — он якобы дружит с представителями медиасцены и именно он заказал такую акцию.

Эффект от пиар-кампании получился противоположным тому, который задумывался — читатели и зрители увидели хвалебные отзывы и просто посчитали их заказными. Соответственно, хейт никуда не делся, а только умножился.

При всем при этом Мората сам подлил масла в огонь, когда этого не стоило делать. На том же Евро-2020 Альваро спросили, что он думает о критике. Ответ был следующим: «Пусть говорят. Мне все равно, у нас свободная страна, пусть говорят, что хотят». А перед этим интервью он выдал такое: «Фанаты поливали даже Торреса. Так что можете представить, какой у них уровень интеллекта».

Альваро продолжил играть на Евро, забил три мяча, а сборная Испании дошла до полуфинала. Между прочим, Мората тогда сравнял в матче с итальянцами и затащил сборную в овертайм, а потом и в серию пенальти. Герой, получается?

Нет. Мората снова промахнулся с точки — на этот раз в решающий момент в послематчевой серии. Какой была реакция, вы, наверное, догадываетесь. Ну а Альваро почувствовал себя на месте Федора Смолова. Кстати, в той серии не реализовал свою попытку и Дани Ольмо, герой Евро-2024, но это уже никого не волновало.

Альваро Мората c кубком Европы. Фото Reuters

Капитан сборной Испании

«В Испании никто никого не уважает», — заявил Мората после четвертьфинала Евро-2024. К счастью, Альваро уважает Луис де ла Фуэнте, который сразу сделал ставку на форварда и даже отдал ему капитанскую повязку.

А ведь было кому — например, Дани Карвахалю или Родри. Но де ла Фуэнте сделал выбор еще перед отбором на чемпионат Европы — и не дал ни одного повода подумать о том, что он не верит в Альваро.

Евро-2024 позади, Испания стала чемпионом, а капитаном этой сборной был Мората. Он забил один гол, но снова играл важную роль без мяча, чем помог засверкать партнерам по атаке Нико Уильямсу и Ламину Ямалю. Но критика не останавливается — самые разные медиа продолжают говорить о том, что Альваро был не достоин повязки, не должен был играть и вообще ему давно было пора завязать с футболом.

При этом, что касается бомбардирских подвигов в сборной, есть пара интересных фактов. Мората — четвертый бомбардир в истории сборной (36 голов за 80 матчей), и в футболке национальной команды в среднем за игру забивает больше вышестоящих Рауля и Фернандо Торреса (0,45). Из топ-10 уступает лишь Альфредо Ди Стефано (0,74) и лидеру списка Давиду Вилье (0,6).

Мората уже сказал, что был более счастлив, когда играл за границей, а в Испании, что бы он ни делал, его воспринимают как мем. Так что неудивительно, что после триумфального Евро Альваро решил снова покинуть родину. Он уже прошел медосмотр в «Милане», и скоро должно быть объявлено о его трансфере за 13 миллионов Евро.

Альваро Мората. Фото Reuters

Не справляется с критикой?

На первый взгляд может показаться, что Мората — непробиваемый футболист, которому вообще все равно на любую критику. Но это не так — Альваро и сам говорит о том, как ему было сложно, например, в «Челси».

Так почему же Морату недолюбливают? Обобщим все вышесказанное.

Мората не мог набрать форму, но в ответ на критику только огрызался.

Вызывающе вел себя на поле — симулировал, спорил с судьями. Так делают многие, но Альваро при этом не подкреплял это мощной статистикой.

Пиар-кампания в собственную поддержку. Тут сам Мората выстрелил себе в ногу (если он имеет отношение к этим статьям, конечно) — пиар сработал совсем не так, как планировалось, и получилось только хуже. Ну и его жена открыто конфликтуют с испанской прессой.

Был полезен на поле, но болельщики запоминали в первую очередь его промахи. С реализацией у Альваро всегда были проблемы.

В общем, Мората сейчас — заложник стереотипов о самом себе. Он уже давно не тот футболист, который переходил в «Челси». По собственным словам, он пересмотрел свое отношение к критике и реагирует на нее не так остро. Но похоже на то, что один из самых успешных нападающих в истории испанской сборной не чувствует себя комфортно на родине. И очередной отъезд в Италию — скорее попытка убежать и получать удовольствие от своей работы, не оглядываясь на толпу ненавистников.