«ПСЖ» готов продать Угарте за 70 миллионов евро, «МЮ» рассматривает аренду

«ПСЖ» обозначил сумму, за которую готов отпустить полузащитника Мануэля Угарте в «Манчестер Юнайтед», сообщает L`Equipe.

По информации источника, парижане хотят выручить за трансфер 23-летнего уругвайца 70 миллионов евро. «МЮ» не готов платить такую сумму и планирует взять игрока в аренду с правом выкупа.

Контракт Угарте с «ПСЖ» истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 37 матчей за «ПСЖ» и сделал 3 голевых паса.