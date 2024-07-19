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Сегодня, 12:43

«ПСЖ» готов продать Угарте за 70 миллионов евро, «МЮ» рассматривает аренду

Руслан Минаев
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«ПСЖ» обозначил сумму, за которую готов отпустить полузащитника Мануэля Угарте в «Манчестер Юнайтед», сообщает L`Equipe.

По информации источника, парижане хотят выручить за трансфер 23-летнего уругвайца 70 миллионов евро. «МЮ» не готов платить такую сумму и планирует взять игрока в аренду с правом выкупа.

Контракт Угарте с «ПСЖ» истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 37 матчей за «ПСЖ» и сделал 3 голевых паса.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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