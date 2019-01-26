Массимилиано Аллегри: "Бенатиа попросил "Ювентус" отпустить его, поэтому мы пригласили Касереса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о будущем переходе защитника "Лацио" Мартина Касереса. Ранее стало известно, что уругваец прибыл в клуб на медосмотр.

- Мартин Касерес - это не спонтанное решение, а серьезный выбор, поскольку Мехди Бенатиа попросил нас отпустить его, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - Касерес - хороший игрок, который уже знаком с "Ювентусом". Я знаю его. Он может дать нам многое. Ему не понадобится много времени на адаптацию, как понадобилось бы другим.

31-летний уругваец в текущем сезоне провел восемь матчей за "Лацио". Его ровесник Бенатия сыграл в шести матчах за "Юве". Ранее сообщалось, что он перейдет в катарский "Аль-Духаиль".

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