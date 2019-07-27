Мангала хочет перейти в "Валенсию"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала хотел бы продолжить карьеру в "Валенсии", сообщает Superdeporte.

По имеющейся информации, футболист может уйти бесплатно. При этом его контракт истекает 30 июня 2020 года. Француз ранее уже выступал за "Валенсию" на правах аренды.

28-летний Эльяким Мангала в прошлом сезоне ни разу не сыграл за первую команду "Сити". Он провел пять матчей за резервный состав.

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