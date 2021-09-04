«Манчестер Юнайтед» попробует подписать Триппьера зимой
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед», который хотел подписать игрока в летнее трансферное окно. Теперь «МЮ» попробует оформить трансфер зимой.
В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», в которых сделал 6 голевых передач. В составе сборной Англии защитник провел 5 матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы.
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