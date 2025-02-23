Рыбус: «Летом и зимой у меня не было конкретных предложений»

Защитник Мацей Рыбус в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продолжении профессиональной карьеры.

«Летом и зимой у меня не было конкретных предложений. С чем это связано? Наверное, это связано с возрастом. Плюс в последнее время мало играл из-за травм. Но на данный момент я отлично себя чувствую, в хорошей форме», — сказал Мацей «СЭ».

35-летний Рыбус выступал в России за «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». В РПЛ он сыграл 218 матчей, забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.