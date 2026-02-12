«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Милана» Пулишиче

«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Милана» Кристиане Пулишиче, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб следит за статусом 27-летнего американца в «Милане». Игрок доволен своим положением в итальянском клубе, но ожидал продления контракта, рассчитанного до лета 2027 года, которое «Милан» до сих пор не предлагал.

Отмечается, что у «Милана» есть односторонняя опция продления до 2028 года.

Пулишич выступает за «Милан» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.