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Источник: «ПСЖ» готовится представить Ракитича, но переход еще не оформлен

11:19
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «ПСЖ», сообщает As. Указано, что французский клуб уже готовиться представить игрока и подготовил презентационное видео, которое осталось только опубликовать.

При этом хорват был включен в заявку команды на гостевой матч чемпионата Испании с «Осасуной». До этого сообщалось, что он может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару. Однако появилась информация, что он может пополнить состав парижан в любом случае. По последним данным, переход Неймара в «Барсу» не состоится.

Издание указывает, что пока нет информации о том, означает ли включение Ракитича в заявку то, что переход не состоится, либо трансфер все же будет осуществлен.

31-летний Иван Ракитич в прошлом сезоне провел 54 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/spain/

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