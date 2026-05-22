Источник: «МЮ» направлял скаутов просмотреть полузащитника «Саутгемптона» Чарльза

«Манчестер Юнайтед» присматривается к полузащитнику «Саутгемптона» Ши Чарльзу и недавно отправлял скаутов для просмотра игрока, сообщает The Daily Mirror.

По данным источника, после того как «Саутгемптон» был исключен из финала плей-офф за выход в АПЛ по обвинению в шпионаже, североирландский футболист может решиться на переход примерно за 23 миллиона евро.

Чарльз играет за «Саутгемптон» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 38 матчах забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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