«ЛА Гэлакси» купил у «Бирмингема» нападающего сборной Японии Фурухаси

«Лос-Анджелес Гэлакси» на официальном сайте сообщил о достижении соглашения с «Бирмингем Сити» о трансфере нападающего Кего Фурухаси.

Контракт с 31-летним японцем рассчитан до окончания сезона-2030/31. Сделка вступит в силу после получения игроком рабочей визы P-1. Фурухаси займет место легионера в заявке клуба.

«Мы рады приветствовать Кего в клубе и в Лос-Анджелесе. Он обладает богатым опытом выступлений за сборную Японии, в Лиге чемпионов и в одних из сильнейших национальных чемпионатов Европы. Мы рады пополнить состав игроком такого уровня, с его бомбардирскими качествами и разносторонним опытом, и с нетерпением ждем того влияния, которое он окажет как на поле, так и за его пределами», — отметил генеральный менеджер «ЛА Гэлакси» Уилл Канц

В сезоне-2025/26 Фурухаси забил 3 мяча в 31 матче во всех турнирах за «Бирмингем».

Также на его счету 5 голов и 2 голевые передачи в 23 матчах за сборную Японии. На ЧМ-2026 он не получил вызов в команду.