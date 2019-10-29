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Источник: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

20:41
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Левый защитник «Севильи» Гильерме Арана может зимой покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики, информирует Tuttomercatoweb. По данным источника, интерес к нему проявляет ЦСКА.

22-летний бразилец летом перешел в итальянский клуб на правах аренды с правом необязательного выкупа, однако не смог пробиться в его состав. Он провел всего три матча и в общей сложности 44 минуты на поле в серии А.

Как отмечает TMW, одним из вариантов продолжения карьеры Араны является ЦСКА, который может арендовать игрока зимой. По данным источника, переговоры могут начаться в ближайшее время.

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