Источник: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Левый защитник «Севильи» Гильерме Арана может зимой покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики, информирует Tuttomercatoweb. По данным источника, интерес к нему проявляет ЦСКА.

22-летний бразилец летом перешел в итальянский клуб на правах аренды с правом необязательного выкупа, однако не смог пробиться в его состав. Он провел всего три матча и в общей сложности 44 минуты на поле в серии А.

Как отмечает TMW, одним из вариантов продолжения карьеры Араны является ЦСКА, который может арендовать игрока зимой. По данным источника, переговоры могут начаться в ближайшее время.