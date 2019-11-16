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«Интер» готовит предложение по Жиру

00:10
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру зимой может перебраться в Италию. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер»? готов заплатить за игрока сборной Франции 7 миллионов евро, которые хочет получить лондонский клуб.

Ранее появлялась информация, что Жиру хочет заключить контракт до 2022 года. При этом футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

«Интер» хочет приобрести Жиру и Дармиана в январе

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