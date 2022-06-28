Хазри подписал контракт с «Монпелье»

Форвард Вахби Хазри подписал контракт с «Монпелье», сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний тунисец перешел в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Сент-Этьеном» закончился. Форвард будет выступать под 99-м номером.

«Я очень рад быть здесь. Это новый вызов. Думаю, мне это было нужно, и теперь надеюсь помочь клубу расти. Я надеюсь получить удовольствие и подарить его людям, которые любят этот клуб, и что мы все вместе отправимся в большое приключение», — сказал Хазри.

В минувшем сезоне Хазри провел 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 10 голов. «Сент-Этьен» по итогам сезона вылетел в лигу 2.