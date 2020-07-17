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Голкипер Мвого может покинуть «Лейпциг», им интересуется «Герта»

16:58
Ивон-Ландри Мвого. Фото getfootballnewsgermany.com.
Ивон-Ландри Мвого. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Вратарь «Лейпцига» Ивон-Ландри Мвого может сменить клуб, сообщает Kicker.

Сообщается, что футболист хотел бы сменить клуб, так как не смог стать основным голкипером. До завершения контракта остался один год, и вероятность его продления рассматривается как незначительная. Интерес к швейцарцу проявляет «Герта».

26-летний вратарь в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Лейпциг», пропустил девять мячей и один раз отыграл «на ноль».

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