Голкипер Мвого может покинуть «Лейпциг», им интересуется «Герта»

Вратарь «Лейпцига» Ивон-Ландри Мвого может сменить клуб, сообщает Kicker.

Сообщается, что футболист хотел бы сменить клуб, так как не смог стать основным голкипером. До завершения контракта остался один год, и вероятность его продления рассматривается как незначительная. Интерес к швейцарцу проявляет «Герта».

26-летний вратарь в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Лейпциг», пропустил девять мячей и один раз отыграл «на ноль».