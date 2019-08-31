Эль-Нени перешел в «Бешикташ» на правах аренды

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени стал игроком «Бешикташа». Об этом сообщает официальный Twitter турецкого клуба. Аренда рассчитана на один сезон.

27-летний египтянин в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Арсенал» и сделал одну голевую передачу.

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