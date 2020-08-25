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Джеко может стать игроком «Ювентуса»

15:30
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«Ювентус» в летнее трансферное окно попытается приобрести форварда «Рома» Эдина Джеко, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника новый главный тренер туринцев Андреа Пирло не особо доволен формой нападающего Гонсало Игуаина и видит в 34-летнем боснийце отличный вариант для усиления.

СМИ сообщали, что «старая синьора» рассматривает также кандидатуры нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса и форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

В прошедшем сезоне серии А Джеко сыграл 35 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.

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