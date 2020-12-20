«Дерби» и «Вест Бромвич» интересуются Джоунсом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс зимой покинет клуб, сообщает Daily Star.

По данным источника, руководство манкунианцев готово отпустить 28-летнего англичанина беслатно в зимнее трансферное окно, ведь игрок не заявлен на АПЛ. Главными претендеентами на защитника называют «Вест Бромвич» и «Дерби».

В нынешнем сезоне АПЛ Джоунс не сыграл ни одного матча из-за травмы колена. Последний раз он выходил на поле в январе этого года.