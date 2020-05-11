«Челси» хочет продать четверых игроков для летних трансферов

«Челси» может продать четверых игроков, чтобы освободить средства для летних расходов, сообщает football.london.

По сведениям источника, клуб могут покинуть защитники Курт Зума и Эмерсон, полузащитник Росс Баркли и нападающий Миши Батшуайи. Лондонцы надеются выручить с продажи 113 млн фунтов евро.

Ожидается, что «Челси» попробует купить нападающих «Лейпцига» Тимо Вернера и «Лиона» Муссу Дембеле.