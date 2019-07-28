Бывший форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком "Аль-Ахли"

Бывший форвард ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком "Аль-Ахли" из Дохи, сообщает официальный Twitter клуба. Условия контракта с 28-летним уругвайцем не уточняются. В ближайшее время нападающий присоединится к команде на сборе в Голландии.

Сезон-2018/19 Эрнандес провел в составе ЦСКА, с которым расторг контракт по обоюдному согласию. На счету форварда 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

انضمام الاوروغواني "ابل فيرنانديز" لصفوف #العميد قادماً من نادي سسكا موسكو، وسوف يلتحق بمعسكر الفريق في هولندا غداً. pic.twitter.com/Z8rSb2oEWW — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) July 27, 2019

Все о трансферах – здесь