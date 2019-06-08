Буффон может продолжить карьеру в Бразилии

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 41-летнего вратаря заинтересован бразильский клуб "Флуминенсе".

Ранее сообщалось об интересе к итальянскому голкиперу со стороны "Барселоны". Предполагалось, что он будет вторым вратарем команды. В сезоне 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел за "ПСЖ" 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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