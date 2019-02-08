Бенатиа утверждает, что перешел в "Аль-Духайль", а не в "МЮ", чтобы его дети росли "в исламском окружении"

Защитник сборной Марокко Мехди Бенатиа объяснил свое решение перейти из "Ювентуса" в катарский "Аль-Духайль". Трансфер состоялся этой зимой, на футболиста также претендовал "Манчестер Юнайтед".

- Я читал критику со стороны марокканских СМИ после переезда в Доху, - цитирует официальный сайт "Аль-Духайля" Бенатиа. - Но я бы хотел, чтобы мое решение уважали. Я выбрал лучший вариант для меня и моей семьи, потому что я хочу, чтобы дети росли в исламском окружении. Я мог перейти в клубы ОАЭ или Саудовской Аравии, но я выбрал "Аль-Духайль", потому что здесь много марокканских футболистов, игравших за сборную. Тренер сборной Эрве Реннар знает меня хорошо. И если он решит, что я не заслуживаю места в сборной, я с уважением отнесусь к его решению.