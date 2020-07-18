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Зидан допустил, что может покинуть «Реал» в будущем

18:31
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своем будущем в мадридской команде.

Ранее «Реал» досрочно стал чемпионом Испании после победы над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура ла лиги.

«Не чувствую себя особенным в Мадриде, — приводит слова Зидана Marca. — Мне повезло, что работаю в этом клубе. Думаю о каждом дне, проведенном здесь, потому что однажды все это закончится, как это уже было.

У меня есть контракт с «Реалом» и мне нравится здесь находиться, но никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Все меняется и я не знаю, что будет дальше".

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