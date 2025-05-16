Лапорта: «Барселона» выиграла эту лигу вопреки всем и вся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу команды в чемпионате Испании.

«Мы выиграли эту лигу вопреки всем и вся... Они изо всех сил пытались дестабилизировать нас, но не смогли. Я счастлив. Мы должны поблагодарить этих фантастических игроков, Ханси Флика, его тренерский состав, Деку и его команду. Это был исторический сезон», — сказал Лапорта.

В четверг, 15 мая, «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре и за 2 тура до конца сезона стала недосягаема для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.