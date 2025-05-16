Ямаль стал первым игроком, выигравшим дважды ла лигу до своего 18-летия

«Барселона» в четверг, 15 мая, переиграла «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре ла лиги и гарантировала себе победу в чемпионате Испании.

Для 17-летнего нападающего каталонцев Ламина Ямаля это второе чемпионство в ла лиге. Как сообщает Opta, он является первым игроком в истории, который стал двукратным чемпионом Испании до 18-летия.

У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского «Реала» — 78 очков.