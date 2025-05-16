«Реал» поздравил «Барселону» с чемпионством в ла лиге

«Реал» на своей странице в социальной сети поздравил «Барселону» с досрочной победой в чемпионате Испании.

«Поздравляем «Барселону» с победой в ла лиге 2024-2025», — написала пресс-служба клуба в соцсети X.

В четверг, 15 мая, «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре и за 2 тура до конца сезона стала недосягаема для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.