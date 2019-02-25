"Жирона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча - в 23.00

В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник, 25 февраля, "Жирона" принимает "Реал Сосьедад".

"СЭ" в этом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Жирона" – "Реал Сосьедад" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей